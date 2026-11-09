Muheim forfait, Vargas aura un peu de retard

Miro Muheim ne participera pas aux prochains matches de la Suisse en Ligue des Nations. Ruben Vargas rejoindra lui l'équipe nationale avec un peu de retard.

Auteur d'excellentes performances ces derniers temps avec Hambourg, Muheim a dû renoncer à participer au dernier rassemblement de l'année avec la Suisse en raison de problèmes musculaires, comme l'a annoncé l'ASF. Lundi, Vargas souffrait encore de troubles gastro-intestinaux. Il rejoindra le groupe dès qu'il sera rétabli.

Le sélectionneur national Murat Yakin a convoqué Isaac Schmidt et Roggerio Nyakossi en renfort. Pour Nyakossi, défenseur central de 22 ans qui s’est imposé comme titulaire à l’Oud-Heverlee Louvain en Belgique, il s’agit de sa première sélection avec l'équipe A.

L'équipe nationale s'est réunie lundi à Saint-Gall. Vendredi, elle disputera un match contre la Slovénie à Maribor. Trois jours plus tard, la Suisse recevra l'Ecosse pour son dernier match. Elle aborde les dernières rencontres de Ligue B avec une confortable avance de cinq points sur la Slovénie.

/ATS