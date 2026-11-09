Ludovic Magnin et le LS entre frustration et espoir

Ludovic Magnin a retrouvé le Lausanne-Sport avec un match nul 1-1 sur la pelouse de Grasshopper samedi soir. Un premier point lausannois depuis plus de deux mois qui ravive un peu d'espoir.

Au coup de sifflet final, Ludovic Magnin se penche en avant, baisse les yeux avec déception et secoue légèrement la tête. A ses yeux, le bilan de la soirée aurait dû être tout autre. Lausanne a enregistré 24 tirs contre 10 pour Grasshopper. En deuxième mi-temps, les Zurichois ont rarement réussi à franchir la ligne médiane.

"Nous avons perdu 1-1"

"Je suis très satisfait de la prestation. Nous avons fait le jeu dès la première minute et avons été clairement la meilleure équipe", a déclaré Magnin. Et pourtant: "C'est extrêmement frustrant de dominer à ce point et de ne pas repartir avec les trois points. Nous avons perdu 1-1."

A écouter ses propos, on réalise à quel point les interviews rafraîchissantes et spontanées du technicien de 47 ans ont manqué à la Super League ces derniers mois. Au bord du terrain, Magnin a vécu le match avec l'intensité qu'on lui connaît. Il n'a cessé d'encourager ses joueurs, a levé les bras au ciel et a vivement discuté avec le corps arbitral après certaines décisions litigieuses.

A la 29e minute, Kenzo Goudmijn a donné l'avantage à GC. L'action avait débuté par une frappe de Samuel Krasniqi qui, selon Magnin, était "complètement ratée", mais qui s'est transformée en une passe décisive. "C'est le genre de choses qui arrivent quand on est déjà au fond du classement", a-t-il pesté.

Trois jours pour travailler

Magnin n'a pas disposé de beaucoup de temps depuis son retour. Il n'a eu que trois jours pour préparer cette rencontre. Il a pourtant complètement changé le système de jeu et instauré son 4-3-3 de prédilection. "A cet égard, je suis extrêmement fier de la manière dont l'équipe a joué", s'est-il félicité.

Chez les joueurs aussi, la volonté de renverser la situation était perceptible. Après le match contre Thoune la semaine précédente, au cours duquel les Lausannois avaient dilapidé de manière ahurissante une avance de 4-1 en fin de rencontre pour finalement s'incliner 5-4, l'équipe voulait réagir.

Les joueurs ont également assumé leur part de responsabilité dans le licenciement de Luka Elsner. "Nous avons été la meilleure équipe aujourd'hui et nous aurions mérité les trois points", a estimé le capitaine Olivier Custodio. Lausanne n'avait encore jamais eu autant de situations dans la surface adverse cette saison et avait constamment poussé, de la première à la dernière minute.

Si Magnin est de retour à Lausanne après son passage au FC Bâle, le directeur sportif Stéphane Henchoz l'explique par le passé du technicien au sein du club. Magnin est un entraîneur qui a connu le succès: il a conduit Lausanne à la promotion et sur la scène européenne.

"Il connaît l'environnement et sait comment les gens fonctionnent ici", a insisté Henchoz. Bien que Magnin soit resté neuf mois sans emploi, il regardait des matches chaque dimanche. "Il a pu venir immédiatement ici et se mettre au travail."

Selon Magnin, les dirigeants savaient parfaitement ce qu'ils allaient obtenir en le rappelant. "Ils savaient qu'ils ne faisaient pas revenir un entraîneur qui veut garer le bus, mais quelqu'un qui fait jouer son équipe de manière courageuse et offensive." Cette philosophie semble avoir retrouvé sa place dans le jeu lausannois à une vitesse étonnante.

Un prochain duel décisif

Au classement, Lausanne reste dernier. Son retard sur GC est toujours de quatre points, celui sur Vaduz de trois. Les supporters lausannois auront néanmoins quitté le stade avec un sentiment plus positif que la semaine précédente.

Le 22 novembre, Lausanne disputera un autre duel de mal classés contre Vaduz. D'ici là, Magnin entend profiter de la pause internationale pour peaufiner son système de jeu. "Cette prestation nous donne confiance. Il y a eu beaucoup plus de positif que de négatif aujourd'hui. Mais j'aurai malgré tout beaucoup de travail", a-t-il souligné.

Sur sa ligne de conduite, il ne laisse planer aucun doute: "Nous ne gagnerons pas tous les matches, nous ferons des erreurs et connaîtrons des revers. Mais je suis convaincu que si nous jouons comme aujourd'hui, nous ne resterons bientôt plus derniers."

/ATS