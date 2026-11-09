Le tour du renouveau pour Ajoie-Monterri, celui de l’apprentissage pour Haute-Ajoie

L’heure est la trêve pour les deux clubs jurassiens de 2e ligue interrégionale de football. Au terme du premier tour, le FC Ajoie-Monterri est le mieux classé avec une 6e place, alors que le FC Haute-Ajoie occupe le 9e rang. Ces classements restent provisoires puisque plusieurs équipes doivent encore jouer le week-end prochain.





Une fin de tour essoufflée pour Ajoie-Monterri

Mais pour l’entraineur du FCAM arrivé cet été, le bilan est satisfaisant, notamment au regard de la saison passée durant laquelle les Ajoulots s’étaient sauvés de justesse. Aurélien Barré pointe toutefois « un manque de maturité » de son équipe, en particulier sur les deux derniers matches du tour. Il note également le calendrier chargé avec « deux semaines anglaises » pour terminer qui ont provoqué un essoufflement des troupes. Le technicien se réjouit toutefois de disposer « d’une équipe compétitive » qui ambitionne de « regarder vers le haut. »