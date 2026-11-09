Le tour du renouveau pour Ajoie-Monterri, celui de l’apprentissage pour Haute-Ajoie

Les deux équipes jurassiennes ont terminé leur première moitié de championnat de 2e ligue ...
Le tour du renouveau pour Ajoie-Monterri, celui de l’apprentissage pour Haute-Ajoie

Les deux équipes jurassiennes ont terminé leur première moitié de championnat de 2e ligue interrégionale. Les entraineurs Aurélien Barré et Valentin Focki tirent leur bilan.

Lors du derby fin septembre à Grandfontaine, Ajoie-Monterri s'était imposé 3-0 face à Haute-Ajoie. (Photo : archives Georges Henz). Lors du derby fin septembre à Grandfontaine, Ajoie-Monterri s'était imposé 3-0 face à Haute-Ajoie. (Photo : archives Georges Henz).

L’heure est la trêve pour les deux clubs jurassiens de 2e ligue interrégionale de football. Au terme du premier tour, le FC Ajoie-Monterri est le mieux classé avec une 6e place, alors que le FC Haute-Ajoie occupe le 9e rang. Ces classements restent provisoires puisque plusieurs équipes doivent encore jouer le week-end prochain.


Une fin de tour essoufflée pour Ajoie-Monterri

Mais pour l’entraineur du FCAM arrivé cet été, le bilan est satisfaisant, notamment au regard de la saison passée durant laquelle les Ajoulots s’étaient sauvés de justesse. Aurélien Barré pointe toutefois « un manque de maturité » de son équipe, en particulier sur les deux derniers matches du tour. Il note également le calendrier chargé avec « deux semaines anglaises » pour terminer qui ont provoqué un essoufflement des troupes. Le technicien se réjouit toutefois de disposer « d’une équipe compétitive » qui ambitionne de « regarder vers le haut. »

Aurélien Barré : « Dans le contenu, la progression est encourageante. »

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La difficulté de l’apprentissage pour Haute-Ajoie

Le FC Haute-Ajoie, lui, découvre la 2e ligue interrégionale. Porté par l’engouement de la montée en début saison, il n’a pas su garder le rythme et se retrouve désormais mêlé à la lutte pour le maintien. L’entraineur du FCHA reconnaît certaines largesses défensives. « Il y a beaucoup de buts donnés. Il a donc fallu modifier la façon d’approcher les matches », explique Valentin Focki qui pointe du doigt un autre souci : le bilan à domicile. Les Hauts-Ajoulots n’ont pris que trois points à La Férouse grâce à trois nuls. Le coach y voit « une pression inutile » que se donnent parfois ses joueurs devant leur public, mais aussi « des adversaires qui ont bien analysé ce qu’on pouvait faire chez nous. » /nmy

Valentin Focki : « Cette euphorie s’est transformée en apprentissage et en travail. »

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