L'actu du foot féminin

Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE Les joueuses d'YB avaient provisoirement pris la tête du classement vendredi grâce à un doublé de Bianca Dysli pour un succès 3-1 à domicile face à Bâle, en signant leur sixième victoire d'affilée. Le lendemain, Servette Chênois a repris leur bien grâce à une victoire 3-1 à Zurich. En fond de grille, Aarau s’est imposé 3-0 à domicile face à Yverdon et a dépassé les Vaudoises pour se hisser à la 8e place. Aida Ragusa et Tabea Schütt ont marqué avant la pause, tandis que Vanesa Hoti a inscrit le troisième but en début de seconde mi-temps.

LE BUT DE LA JOURNÉE Meriame Terchoun a inscrit samedi son deuxième but en championnat pour Servette et il revêtait une signification particulière pour la Zurichoise, puisqu'elle a joué pendant dix ans à Zurich avant de revenir en Super League en juillet, après quatre ans passés en France. L'attaquante de 31 ans a scellé la victoire des Genevoises à la 89e d'une frappe à ras de terre. Elle s'est retenue de célébrer son but.

LA PROCHAINE JOURNÉE Troisièmes au classement, les Grasshoppers (5-1 contre Saint-Gall) restent pour l’instant au contact du duo de tête Servette/YB. Lors de la 12e journée, les Zurichoises auront l’occasion de prendre temporairement la tête du classement. Samedi, Servette se rendra à Lucerne, tandis qu'YB jouera à Yverdon.

Les Suissesses à l'étranger

ANGLETERRE Iman Beney a inscrit samedi son premier but de la saison pour Manchester City. Lors de la victoire 5-0 à domicile contre West Ham, qui a permis aux Citizens de reprendre la tête du classement, la milieu de terrain de 20 ans n’a eu besoin que de six minutes après son entrée en jeu pour marquer le 4-0.

ITALIE Alayah Pilgrim a mis deux minutes de moins que Beney pour marquer avec l’AS Roma, le prochain adversaire de Servette en Ligue des champions mardi. Pilgrim est entrée en jeu à l’heure de jeu, tout comme Beney, lors de la victoire 4-0 à Côme. Elle a marqué le 3-0 peu après et a également délivré la passe décisive pour le dernier but de la rencontre dans les dernières minutes.

ALLEMAGNE En Bundesliga, les joueuses de Wolfsburg doivent leur victoire 3-1 contre l’Eintracht Francfort à Smilla Vallotto. La joueuse de 22 ans a inscrit en début de seconde mi-temps le 2-1 décisif pour son équipe. Grâce à cette huitième victoire en neuf matches, Wolfsburg reste à trois points du leader, le Bayern Munich, toujours invaincu.

/ATS