Pau Cubarsi remporte le Golden Boy 2026

Pau Cubarsi a été nommé meilleur joueur de moins de 21 ans par le jury du Golden Boy. Aucun ...
Pau Cubarsi remporte le Golden Boy 2026

Pau Cubarsi est le 5e joueur du Barça à remporter ce prix, après Lionel Messi, Pedri, Gavi et Lamine Yamal.

Photo: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Photo: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ

Pau Cubarsi a été nommé meilleur joueur de moins de 21 ans par le jury du Golden Boy. Aucun Suisse ne figurait parmi les 25 meilleurs.

Le défenseur espagnol Pau Cubarsi a remporté lundi le Golden Boy Award, décerné chaque année au meilleur joueur de moins de 21 ans. Âgé de 19 ans et évoluant au FC Barcelone, il a recueilli le plus grand nombre de voix d'un jury composé de 50 journalistes.

L'année dernière, c'est le Français Désiré Doué qui avait remporté ce prix, après Lamine Yamal en 2024. Contrairement au Ballon d'Or, par exemple, le Golden Boy, créé en 2003 par le journal sportif italien "Tuttosport", ne peut être remporté qu'une seule fois.

Cette année, aucun Suisse ne s’est qualifié pour la finale du top 25. Winsley Boteli (Sion), Cheveyo Tsawa (Bruges) et Sascha Britschgi (Parme) figuraient toutefois parmi les joueurs nominés cet été, qui totalisaient 100 talents.

/ATS


 

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