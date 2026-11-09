Carlos Vicens nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais

L'Espagnol Carlos Vicens a été nommé entraîneur de Lyon. Il succède au Portugais Paulo Fonseca, parti abruptement au Sporting Portugal, a annoncé lundi l'Olympique lyonnais.

Vicens, 43 ans, qui arrive avec quatre adjoints, est lié avec l'OL jusqu'au 30 juin 2028. Il dirigera son premier entraînement mardi et effectuera ses débuts sur le banc rhodanien à Lille, le 21 novembre, au retour de la trêve internationale.

L'Espagnol s'est révélé au SC Braga (D1 portugaise), qu'il dirigeait depuis 2025 pour sa première expérience comme numéro un au plus haut niveau. Au cours de la première saison (2025-2026), Braga s'est classé 4e du Championnat portugais et a atteint les demi-finales de la Ligue Europa. Vicens a toutefois été limogé le 20 octobre après une série de trois défaites qui laissaient son équipe au 8e rang du championnat.

Paulo Fonseca avait quant à lui quitté Lyon mercredi dernier, huit mois avant la fin théorique de son contrat, en juin 2027, pour rejoindre le Sporting Portugal.

/ATS