Raphaël Wicky doit quitter le Sporting Kansas City

Deux jours après la fin de la saison régulière, Kansas City a annoncé le départ de son entraîneur ...
Raphaël Wicky doit quitter le Sporting Kansas City

Raphaël Wicky a connu un nouvel échec dans le championnat américain.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Deux jours après la fin de la saison régulière, Kansas City a annoncé le départ de son entraîneur Raphaël Wicky. Le Valaisan de 49 ans était à la tête du club de MLS depuis le début de l'année.

Kansas City a terminé la saison à la dernière place de la Conférence Ouest de la Major League Soccer et a manqué les play-off pour la troisième fois consécutive.

Il s'agissait du deuxième passage de Wicky aux Etats-Unis après avoir dirigé le Chicago Fire de 2019 à 2021. Le technicien est également passé par Bâle et Young Boys en Suisse.

/ATS


 

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