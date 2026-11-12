L'équipe de Suisse penche toujours plus à l'Ouest

Le sélectionneur Murat Yakin a appelé pas moins de dix Romands en équipe de Suisse, dont six Genevois. A deux jours du match de Ligue des nations en Slovénie, le capitaine Manuel Akanji s'en réjouit.

Pilier de la défense helvétique depuis près de dix ans, Akanji est apparu détendu devant la presse. A l'heure d'aborder ces deux dernières journées, lui et ses coéquipiers sont dans une position extrêmement favorable, eux qui n'ont besoin que d'un point pour assurer la tête du groupe, synonyme de promotion en Ligue A lors de la prochaine édition.

Pour tenter d'enchaîner six succès consécutifs, Yakin a fait le pari d'un renouvellement de son effectif par rapport à la Coupe du monde, dont plusieurs Romands ont profité, à l'image de Winsley Boteli, de Zachary Athekame ou encore d'Alvyn Sanches, lui qui n'avait pas encore joué lors d'un match officiel avant cet automne.

"L'harmonie est excellente"

"Les nouveaux apportent de la fraîcheur, même s'il faut parfois leur préciser certaines consignes ou règles de vie, a rapporté le Zurichois de 31 ans. Jusqu'ici tout s'est passé sans accroc, l'harmonie est excellente et j'espère que cela perdurera."

Interrogé sur d'éventuelles tensions linguistiques dans le vestiaire, Akanji a balayé toute mésentente, assurant ne voir "aucun problème" malgré la multiplication des joueurs francophones. "Nous devons tous faire un pas vers l'autre et nous adapter mutuellement, a-t-il avancé. J'ai dû moi aussi faire l'effort d'apprendre le français pour parvenir à discuter avec eux."

Titulaire indiscutable tant en club qu'au sein de la sélection, le défenseur central de l'Inter Milan portera à nouveau le brassard de capitaine en l'absence de Granit Xhaka, lui qui avait déjà assumé ce rôle lors des quatre premières journées de Ligue des nations cet automne.

Hormis la volonté de "tout donner pour l'emporter", Akanji a pointé des différences avec le joueur de Sunderland lorsqu'il s'agit de gérer des conflits. "Granit est sans doute un peu plus extraverti, plus direct, alors que je préfère parfois laisser aller et n'intervenir que lorsque cela devient absolument nécessaire, a-t-il précisé. Granit a tendance à reprendre le contrôle de la situation plus rapidement."

Les néophytes romands doivent s'imposer

Les véritables tensions surgissent surtout lorsqu'il s'agit de faire sa place dans le onze de départ. "Ce n'est jamais simple pour ceux qui restent sur le banc, qui doivent se donner à fond aux entraînements pour ne jouer que 15 ou 20 minutes, voire pas du tout, a compati celui qui a remporté la Ligue des champions avec Manchester City en 2023. Il est donc fondamental de maintenir une excellente entente en dehors du terrain, ce qui est le cas actuellement."

Parmi ces nouveaux venus figure le Genevois Roggerio Nyakossi. La veille, le défenseur central s'était présenté devant la presse, quelques heures après sa première convocation avec les A.

Malgré son appartenance au cadre élargi, il n'a pas caché avoir eu "une surprise" lorsqu'il a reçu un appel de Murat Yakin pour le convoquer dimanche. "J'étais très fier, a plastronné celui qui évolue avec le Oud-Heverlee Louvain en première division belge. J'ai été très bien accueilli".

La formation du SFC louée

Appelé pour remplacer Miro Muheim, blessé, le défenseur central a lui aussi souligné le nombre croissant de Romands au sein de l'équipe nationale. "C'est la première fois que je vois autant de Romands et de Genevois en sélection, a avancé celui qui compte 13 sélections chez les M21. Cela montre la qualité de l'académie du Servette FC."

Au sein d'une défense suisse bien garnie, dont l'incontournable Akanji à son poste, Nyakossi devra mériter sa première sélection aux yeux de Yakin. "Si le coach le demande, je ferai tout pour prouver que ma présence est judicieuse", a-t-il confié.

Comme d'autres joueurs d'un cadre qui en comprend 27, Nyakossi espère que l'équipe de Suisse assurera sa première place du groupe dès vendredi (20h45), histoire d'aborder sereinement la dernière rencontre lundi face à l'Ecosse. Le sélectionneur aurait ainsi davantage de marge de manœuvre pour laisser de nouvelles têtes tirer leur épingle du jeu.

/ATS