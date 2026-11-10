Alayah Pilgrim fait mal à Servette Chênois en Ligue des champions

Servette Chênois a concédé mardi sa troisième défaite en quatre matches de Ligue des champions ...
Alayah Pilgrim fait mal à Servette Chênois en Ligue des champions

Alayah Pilgrim (à gauche) a inscrit le 2-0 pour la Roma.

Photo: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Photo: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI

Servette Chênois a concédé mardi sa troisième défaite en quatre matches de Ligue des champions. Les Genevoises se sont inclinées 2-1 à Rome, battues par un but de la Suissesse Alayah Pilgrim.

L'internationale suisse a marqué le 2-0 à la 34e sur un long ballon de sa coéquipière italienne Manuela Giugliano. La Roma avait ouvert le score moins de dix minutes plus tôt, Kayleigh van Dooren exploitant les largesses de la défense servettienne.

Servette n'a toutefois pas coulé comme lors de ses deux premières sorties européennes (défaites 8-0 contre Lyon et 5-1 contre Koge). Elles ont poussé en deuxième période jusqu'à la réduction du score de Gloria Marinelli sur penalty (74e).

Les championnes de Suisse n'ont toutefois pas réussi à égaliser et obtenir un nouveau résultat positif après leur belle victoire contre les Belges de Louvain (5-1). Et leur prochaine affiche dans cette phase de ligue ne devrait pas être beaucoup plus aisée, puisqu'elles se rendront le 19 novembre sur le terrain du FC Barcelone et de Sydney Schertenleib, championnes d'Europe en titre.

/ATS


 

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