Une blessure retarde la dernière danse de Xhaka

Granit Xhaka, blessé, manque pour la deuxième fois de suite un rassemblement avec la sélection. Malgré ses déboires en dehors du terrain ces derniers mois, il reste le capitaine incontesté.

Blessé au mollet, Granit Xhaka a déclaré forfait lundi pour la fin de la Ligue des nations. A 34 ans, l'emblématique capitaine de l'équipe de Suisse manque une occasion de faire taire les critiques sur la pelouse, et devrait faire son retour en mars 2027 pour entamer la dernière partie de sa carrière internationale.

Dimanche à Sunderland, Xhaka est sorti la tête basse, après seulement quatre minutes de jeu lors de la rencontre de Premier League face à Chelsea. Blessé au mollet à l'entraînement, il a malgré tout tenté d'assumer son statut de capitaine avec les "Black Cats", mais a dû se résoudre à l'évidence.

Le lendemain, l'ASF a annoncé que le Bâlois aux 152 sélections - un record - ne ferait pas son retour en équipe nationale cette année. Après un Mondial 2026 réussi, il espérait sans doute profiter d'un rassemblement à l'enjeu sportif limité - un seul point suffirait aux Suisses pour s'assurer la tête de leur groupe - pour faire taire les critiques qui ont émergé depuis les révélations de "Blick" autour de son faux certificat Covid à la mi-septembre.

Un soutien indéfectible de Yakin et de ses coéquipiers

Début octobre, Xhaka a en effet écopé d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis devant un tribunal lucernois, ceci après avoir lui-même admis sa culpabilité via les réseaux sociaux. D'un commun accord avec la fédération, il avait auparavant décidé de faire l'impasse sur le premier rassemblement post-Coupe du monde.

S'il a pu compter sur l'indéfectible soutien du staff et de ses coéquipiers, le milieu de terrain a été attaqué sur son exemplarité. L'ancien international suisse Ciriaco Sforza, porteur du brassard entre 1996 et 2001, lui a enjoint mardi dernier dans le Tages-Anzeiger de le rendre. Pour l'ancien joueur du Bayern Munich et de l'Inter Milan, "c'est une question de crédibilité", a-t-il expliqué, pointant le risque de ne plus être pris "au sérieux" au sein du vestiaire.

Pour Murat Yakin, l'affaire est entendue. "Granit reste notre capitaine", avait-il déclaré à l'issue du premier rassemblement. Son influence dans le jeu et l'absence de successeur indiscutable à son poste le rend incontournable aux yeux du sélectionneur. Son autorité n'est d'ailleurs pas remise en question par les autres cadres, à commencer par le pilier de la défense helvète Manuel Akanji. Jeudi, Yakin a encore confirmé que ce dernier, porteur du brassard en l'absence de Xhaka cet automne, considérait "Granit comme le capitaine."

Une fin de carrière qui s'approche

S'il avait déjà connu une longue période sans jouer au niveau international à l'automne 2021 en raison d'une déchirure du ligament interne du genou droit, Xhaka devrait faire son retour lors des qualifications pour l'Euro 2028 avec un nouvel élément en tête: entamer ce qui apparaît être la dernière partie de sa carrière internationale. S'il a toujours refusé d'aborder la question, celui qui a fêté ses 34 ans fin septembre ne peut ignorer que la fin se rapproche, inexorablement.

Son frère Taulant, d'un an son aîné, a pris sa retraite au FC Bâle en juillet 2025 et est depuis devenu coach. Lui-même a obtenu son diplôme d'entraîneur UEFA A en 2024, entrouvrant la porte vers une nouvelle aventure professionnelle toujours consacrée au football.

Pour son ancien entraîneur à Mönchengladbach, le Vaudois Lucien Favre, il ne fait aucun doute que le Bâlois possède toutes les qualités nécessaires pour devenir coach. "Une fois qu'il aura raccroché les crampons, Granit Xhaka fera un bon entraîneur", avait-il déclaré en confirmant ses qualités de "leader né" aux journaux de Tamedia en septembre 2025.

Jashari s'avance en successeur

En attendant, Yakin prépare la suite. Le technicien a comblé son absence avec le milieu de l'AC Milan Ardon Jashari (24 ans), qui a été titulaire au poste de Xhaka lors de trois premières rencontres de Ligue des nations. L'entraîneur a également tenté d'y introduire de la concurrence, avec le Valaisan de 31 ans Vincent Sierro, qui a débuté lors du dernier match face à la Macédoine du Nord. Ce dernier avait toutefois été remplacé par Jashari à la mi-temps, laissant apparaître la préférence du sélectionneur à ce stade.

Xhaka, qui a porté le brassard de capitaine à plus de 80 reprises, peut avoir l'esprit serein au crépuscule de cette année 2026. L'équipe de Suisse disputera ses deux dernières parties en Slovénie vendredi puis à St-Gall lundi contre l'Ecosse avec pour objectif de poursuivre son sans-faute dans cette campagne.

Histoire aussi de rappeler que le quart de finale historique disputé lors du dernier Mondial n'avait rien d'une anomalie, mais était bien le fruit d'une patiente construction dans laquelle le joueur de Sunderland a pris une place centrale. Qui pourrait, pourquoi pas, emmener l'équipe nationale encore plus haut lors du prochain championnat d'Europe.

/ATS