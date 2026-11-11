Neuf matches de suspension contre Nathan Ducommun

Une lourde sanction pour un joueur du FC Courtételle. Selon les informations récoltées par la rédaction de RFJ, le milieu de terrain Nathan Ducommun a écopé de neuf matches de suspension après avoir pris un carton rouge le week-end dernier à Langenthal en 1re Ligue de football. Il est suspendu pour des propos jugés « racistes » par l’arbitre.

On peut voir sur les images du match que les esprits se sont échauffés après une faute. Nathan Ducommun a été bousculé par le capitaine adverse, selon ses dires, avant de lui lancer : « Va faire tes kebabs, kebab-man ». Des propos liés aux origines turques de son adversaire. Une version confirmée par le comité du club.





Des propos regrettés par le joueur du FC Courtételle

Ces déclarations ont été immédiatement sanctionnées d’un carton rouge et elles ont été qualifiées de « racistes » dans le rapport de l’arbitre, selon le numéro 10. Contacté, Nathan Ducommun, qui a pris conscience de la situation, nous a indiqué avoir été victime d’insultes l’ayant touché personnellement. Il nous a assuré « regretter sincèrement les faits et n’avoir eu aucune intention d’être discriminatoire ou raciste ». Il a d’ailleurs affirmé avoir présenté ses excuses à son équipe. Il a également adressé un courrier d’excuse au FC Langenthal et au joueur concerné.

De son côté le club indique qu’il ne fera pas recours contre la décision et qu’une sanction interne sera prise pour faire office d’exemple, car il ne tolère pas de tels actes. Toutefois, il ne néglige pas l’aspect émotionnel d’un match de football et ne tient pas à accabler le joueur plus que de raison. /lge