Neuf matches de suspension contre Nathan Ducommun

Le milieu de terrain du FC Courtételle a écopé d’une lourde sanction après avoir pris un carton ...
Neuf matches de suspension contre Nathan Ducommun

Le milieu de terrain du FC Courtételle a écopé d’une lourde sanction après avoir pris un carton rouge lors du dernier match à Langenthal. Il est puni pour des propos jugés « racistes » par l’arbitre.

Nathan Ducommun est suspendu pour les neuf prochains matches. (Photo : archives Georges Henz). Nathan Ducommun est suspendu pour les neuf prochains matches. (Photo : archives Georges Henz).

Une lourde sanction pour un joueur du FC Courtételle. Selon les informations récoltées par la rédaction de RFJ, le milieu de terrain Nathan Ducommun a écopé de neuf matches de suspension après avoir pris un carton rouge le week-end dernier à Langenthal en 1re Ligue de football. Il est suspendu pour des propos jugés « racistes » par l’arbitre.

On peut voir sur les images du match que les esprits se sont échauffés après une faute. Nathan Ducommun a été bousculé par le capitaine adverse, selon ses dires, avant de lui lancer : « Va faire tes kebabs, kebab-man ». Des propos liés aux origines turques de son adversaire. Une version confirmée par le comité du club.


Des propos regrettés par le joueur du FC Courtételle

Ces déclarations ont été immédiatement sanctionnées d’un carton rouge et elles ont été qualifiées de « racistes » dans le rapport de l’arbitre, selon le numéro 10. Contacté, Nathan Ducommun, qui a pris conscience de la situation, nous a indiqué avoir été victime d’insultes l’ayant touché personnellement. Il nous a assuré « regretter sincèrement les faits et n’avoir eu aucune intention d’être discriminatoire ou raciste ». Il a d’ailleurs affirmé avoir présenté ses excuses à son équipe. Il a également adressé un courrier d’excuse au FC Langenthal et au joueur concerné.

De son côté le club indique qu’il ne fera pas recours contre la décision et qu’une sanction interne sera prise pour faire office d’exemple, car il ne tolère pas de tels actes. Toutefois, il ne néglige pas l’aspect émotionnel d’un match de football et ne tient pas à accabler le joueur plus que de raison. /lge


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une blessure retarde la dernière danse de Xhaka

Une blessure retarde la dernière danse de Xhaka

Football    Actualisé le 11.11.2026 - 05:07

Alayah Pilgrim fait mal à Servette Chênois en Ligue des champions

Alayah Pilgrim fait mal à Servette Chênois en Ligue des champions

Football    Actualisé le 10.11.2026 - 23:10

Embolo, un retour marqué par des remous

Embolo, un retour marqué par des remous

Football    Actualisé le 10.11.2026 - 05:04

Raphaël Wicky doit quitter le Sporting Kansas City

Raphaël Wicky doit quitter le Sporting Kansas City

Football    Actualisé le 09.11.2026 - 19:49

Articles les plus lus

Carlos Vicens nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais

Carlos Vicens nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais

Football    Actualisé le 09.11.2026 - 18:46

Raphaël Wicky doit quitter le Sporting Kansas City

Raphaël Wicky doit quitter le Sporting Kansas City

Football    Actualisé le 09.11.2026 - 19:49

Embolo, un retour marqué par des remous

Embolo, un retour marqué par des remous

Football    Actualisé le 10.11.2026 - 05:04

Alayah Pilgrim fait mal à Servette Chênois en Ligue des champions

Alayah Pilgrim fait mal à Servette Chênois en Ligue des champions

Football    Actualisé le 10.11.2026 - 23:10

Pau Cubarsi remporte le Golden Boy 2026

Pau Cubarsi remporte le Golden Boy 2026

Football    Actualisé le 09.11.2026 - 18:37

Carlos Vicens nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais

Carlos Vicens nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais

Football    Actualisé le 09.11.2026 - 18:46

Raphaël Wicky doit quitter le Sporting Kansas City

Raphaël Wicky doit quitter le Sporting Kansas City

Football    Actualisé le 09.11.2026 - 19:49

Embolo, un retour marqué par des remous

Embolo, un retour marqué par des remous

Football    Actualisé le 10.11.2026 - 05:04

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 09.11.2026 - 14:49

Pau Cubarsi remporte le Golden Boy 2026

Pau Cubarsi remporte le Golden Boy 2026

Football    Actualisé le 09.11.2026 - 18:37

Carlos Vicens nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais

Carlos Vicens nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais

Football    Actualisé le 09.11.2026 - 18:46

Le tour du renouveau pour Ajoie-Monterri, celui de l’apprentissage pour Haute-Ajoie

Le tour du renouveau pour Ajoie-Monterri, celui de l’apprentissage pour Haute-Ajoie

Football    Actualisé le 09.11.2026 - 19:22