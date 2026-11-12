Ligue des nations: Johann Manzambi forfait pour les deux rencontres

Johann Manzambi ne jouera plus avec la Suisse en 2026. Le milieu genevois a déclaré forfait jeudi en raison de douleurs au mollet, a communiqué l'ASF.

Le joueur d'Aston Villa souffrait déjà lorsqu'il a rejoint le rassemblement lundi. "Malgré une prise en charge médicale intensive et des examens complémentaires, son état ne s’est pas suffisamment amélioré pour lui permettre de disputer les deux rencontres", a précisé la fédération.

En 2026, il a inscrit 5 buts et délivré deux passes décisives sous le maillot national. Le Genevois avait manqué les deux derniers matches de la Suisse au Mondial 2026 en raison d'une contusion au genou.

D'un commun accord avec son club, Manzambi quitte donc le rassemblement avec effet immédiat, et manquera par conséquent les rencontres de Ligue de nations face à la Slovénie vendredi et contre l'Ecosse trois jours plus tard.

Aucun joueur n'a été appelé en remplacement, laissant le cadre de Yakin avec 26 joueurs. Mardi, le gardien du FC Zurich Silas Huber avait déjà dû quitter le rassemblement, victime d'une commotion.

/ATS