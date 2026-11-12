Le Fribourgeois Lutfi Dalipi portera les couleurs du Kosovo

Révélation du FC Vaduz, le Fribourgeois Lutfi Dalipi jouera désormais pour l'équipe du Kosovo. Le président de la fédération kosovare Agim Ademi l'a annoncé jeudi soir sur Instagram.

Ademi a publié une photo prise avec Dalipi lors d'une rencontre à l'aéroport de Pristina, la capitale du Kosovo.

Le milieu de terrain de 20 ans, prêté par les Young Boys à Vaduz, brille depuis le début de la saison en Super League. Il a déjà marqué 5 buts et délivré 9 passes décisives en 13 matches.

Né et formé en Suisse, Dalipi a joué dans les sélections de jeunes de l'ASF, jusqu'en M21 dernièrement. Multinational, il aurait également pu opter pour le Portugal ou l'Albanie.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin a récemment fait l’éloge de Dalipi pour ses excellentes performances en Super League. L'entraîneur bâlois avait toutefois ajouté que "tant (qu'il) disposerait d'autant de milieux centraux, il serait difficile d’intégrer ce groupe."

/ATS