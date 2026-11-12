L'Italie renverse la France, l'Espagne poursuit son sans-faute

L'Italie a dominé la France jeudi soir en Ligue A de la Ligue des nations (3-1) pour maintenir le suspense dans leur groupe. L'Espagne a de son côté poursuivi son sans-faute en battant la Tchéquie.

La Squadra Azzurra a infligé à Zinédine Zidane sa première défaite depuis son arrivée sur le banc des Bleus à la fin de l'été. A Milan, elle a su répondre à l'ouverture du score de Michael Olise, lequel a profité d'une bourde de Gianluigi Donnarumma pour ouvrir le score (10e).

Francesco Pio Esposito a égalisé à la 26e, avant que son frère Sebastiano ne rate un penalty à l'heure de jeu. Mais Davide Frattesi à finalement donné l'avantage à l'Italie en reprenant un bon centre de Federico Dimarco.

Et lorsque la Nazionale a obtenu un deuxième penalty, c'est cette fois l'aîné des Esposito qui s'en est chargé, avec succès pour le 3-1.

Cette victoire italienne, combinée à celle de la Belgique en Turquie un peu plus tôt dans la soirée (2-1), relance le suspense dans le groupe 1A. L'Italie et la France comptent 10 points, un de plus que les Belges, qui peuvent toujours espérer jouer les quarts de finale réservés aux deux premiers du groupe.

La première place devrait toutefois revenir à la France, qui reçoit la Turquie dimanche, alors que la Belgique et l'Italie en découdront à Bruxelles.

L'Espagne et l'Angleterre s'imposent

Les choses sont déjà claires dans le groupe A3, où l'Espagne a poursuivi son parcours parfait avec une victoire 2-0 en Tchéquie. Alex Baena (sur penalty) et Marc Pubill, deux joueurs de l'Atlético Madrid, ont marqué les deux buts face à des Tchèques qui ont fini à 10.

La Roja avait déjà validé sa participation pour les quarts et elle sera accompagnée de l'Angleterre, qui a pris le meilleur sur la Croatie à Londres (2-1). Les Three Lions ont notamment pu compter sur un penalty de leur capitaine, Ballon d'Or, et désormais seul recordman de sélections (126), Harry Kane.

/ATS