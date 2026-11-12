L'équipe de Suisse doit composer avec plusieurs blessures face à la Slovénie. Jeudi à Maribor, le sélectionneur Murat Yakin a pourtant affiché sa confiance et s'est réjoui de disputer un "beau match."

Arrivé par un temps maussade à Maribor, le sélectionneur n'a guère eu l'occasion de faire le tour de la cité slovène. Les Suisses se sont entraînés ce matin encore à St-Gall, avant d'effectuer le trajet pour arriver en début de soirée.

Alors que l'équipe de Suisse doit remporter un point pour remporter son groupe vendredi, le technicien rhénan a dû encaisser une mauvaise nouvelle. Manzambi a dû quitter le rassemblement jeudi matin. "Ce problème au mollet était connu depuis quelques semaines, a indiqué Yakin. Malgré plusieurs examens, ses douleurs n'ont pas diminué, et il a décidé de son propre chef de faire l'impasse sur les deux derniers matches."

"Un cadre très fourni"

Ce forfait s'ajoute à celui de Granit Xhaka, ainsi qu'aux incertitudes autour de Ricardo Rodriguez et de Ruben Vargas . Une situation qui n'inquiète pas outre mesure Yakin. "Nous avons un cadre très fourni (réd: 26 joueurs)", a-t-il rassuré devant un parterre de journalistes.

Présent à ses côtés, Fabian Rieder s'est dit prêt à remplacer Manzambi au milieu de terrain, alors qu'il n'évolue pas dans cette position à Augsbourg, son club. "Le système de jeu est différent, tout comme l'environnement et les profils des coéquipiers aussi. a expliqué le Bernois. En sélection, la qualité technique à chaque poste est incroyable, et comme +Muri+ l'a dit, je me sens également très à l'aise en numéro 10."

En attaque, Yakin peut à nouveau compter sur l'avant-centre d'Atlanta Breel Embolo, qui revient à point nommé. Zeki Amdouni, qui l'avait remplacé avec brio lors du précédent rassemblement (3 buts, 1 passe décisive), a depuis lui aussi pris le chemin de l'infirmerie, et n'a joué que 10 minutes avec Burnley depuis son retour au jeu.

"Malgré les quatre semaines d'arrêt, nous voyons qu'il a retrouvé toute sa confiance, a rassuré le sélectionneur à propos du Genevois. "L'objectif est qu'il reprenne le rythme."

"Une pelouse bien verte" réjouit Yakin

Autre Genevois, le milieu défensif Denis Zakaria va lui aussi retrouver le terrain, après avoir manqué le dernier rassemblement sur blessure. "Denis s'est montré très convaincant à l'entraînement, a commenté Yakin au sujet du joueur de l'AS Monaco. L'essentiel est qu'il soit à 100 % de ses moyens et pleinement opérationnel."

Face à des Slovènes qui peuvent s'assurer de la deuxième place du groupe vendredi, la clé du match résidera dans la mentalité et de juguler l'intensité adverse, selon Rieder "Si nous y parvenons, le jeu avec le ballon sera beaucoup plus fluide, a avancé le joueur aux 37 sélections. Nous devons tenir bon, répondre au défi physique et gagner nos duels pour nous créer des occasions."

Après avoir eu des mots très durs à l'encontre de la pelouse à Lucerne, Yakin s'est cette fois réjoui de trouver "une pelouse bien verte". "Cela annonce un beau match de football", a-t-il souri.

/ATS