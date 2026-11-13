Haïti: le stade de l'équipe nationale de football repris aux gangs

La police haïtienne a annoncé jeudi avoir repris le contrôle du principal stade du pays, occupé par des gangs depuis deux ans. Le site accueillait les rencontres de l'équipe nationale de football avant que celle-ci ne soit contrainte à l'exil.

Dans un communiqué, la police haïtienne a annoncé avoir repris le "contrôle total" du stade Sylvio-Cator de Port-au-Prince, aux côtés de mercenaires étrangers.

Il a été placé sous la protection de militaires salvadoriens, a constaté un photographe de l'AFP. Ces derniers ont "pris position" dans l'enceinte jeudi, a confirmé la chaîne de télévision publique du Salvador.

Cette opération intervient dans le cadre du déploiement d'environ 2000 soldats salvadoriens ordonné par le président du Salvador, Nayib Bukele. Ce dernier exporte là sa méthode brutale de lutte contre les gangs, qui a fait recette dans son pays, mais qui est dénoncée pour des violations des droits fondamentaux.

Mardi, il avait annoncé que ses troupes avaient détruit le "quartier général" de 400 Mawozo, l'une des principales bandes criminelles du pays.

Hors du cadre de l'ONU

Le déploiement de ce contingent salvadorien s'est fait à la fin octobre. Ces militaires opèrent depuis lors en dehors du cadre de la Force de répression des gangs, soutenue par l'ONU.

Inauguré en 1953 et pouvant accueillir environ 10'000 spectateurs, le stade Sylvio-Cator était tombé aux mains des gangs en 2024. Ces derniers contrôlent aujourd'hui une grande partie du territoire haïtien, pays le plus pauvre d'Amérique latine et des Caraïbes.

En raison des violences des gangs, la sélection de football haïtienne, dont les joueurs évoluent pour la plupart à l'étranger, avait été contrainte de disputer à Curaçao ses matchs à domicile lors de la dernière phase des qualifications pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Malgré ces difficultés, les Grenadiers étaient parvenus à décrocher leur deuxième qualification pour la phase finale de la Coupe du monde. Ils avaient toutefois été éliminés dès le premier tour, après trois défaites face à l'Écosse, au Brésil et au Maroc.

/ATS