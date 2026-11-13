Toro quitte Servette Chênois

Servette Chênois va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Comme l'ont annoncé les championnes ...
Toro quitte Servette Chênois

Cristian Toro quitte Servette.

Photo: Keystone/SALVATORE DI NOLFI Photo: Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Servette Chênois va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Comme l'ont annoncé les championnes de Suisse, Cristian Toro a souhaité résilier prématurément son contrat, qui courait jusqu'en juin 2027.

Servette Chênois va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Comme l'ont annoncé les championnes de Suisse, Cristian Toro a exprimé le souhait de résilier prématurément son contrat, qui courait jusqu'en juin 2027.

Le club a respecté sa décision. Selon le communiqué, leur collaboration prendra fin le 1er janvier 2027.

Toro avait rejoint le club à l’été 2025 et avait immédiatement mené Servette au doublé Coupe-Championat. Toro a également réussi, avec les Genevoises, à se qualifier pour la Ligue des champions féminine. L’entraîneur argentino-espagnol disputera son dernier match sur le banc de Servette Chênois le 16 décembre contre le Paris FC en Ligue des champions.

Le directeur technique de l'académie, Jérémie Dussolier, assurera l'intérim.

/ATS


 

Actualités suivantes

La Suisse affronte la Slovénie pour poursuivre son sans-faute

La Suisse affronte la Slovénie pour poursuivre son sans-faute

Football    Actualisé le 13.11.2026 - 05:04

Haïti: le stade de l'équipe nationale de football repris aux gangs

Haïti: le stade de l'équipe nationale de football repris aux gangs

Football    Actualisé le 13.11.2026 - 03:09

L'Italie renverse la France, l'Espagne poursuit son sans-faute

L'Italie renverse la France, l'Espagne poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 12.11.2026 - 22:58

Le Fribourgeois Lutfi Dalipi portera les couleurs du Kosovo

Le Fribourgeois Lutfi Dalipi portera les couleurs du Kosovo

Football    Actualisé le 12.11.2026 - 22:25

Articles les plus lus

Brighton Labeau prolonge à Thoune

Brighton Labeau prolonge à Thoune

Football    Actualisé le 12.11.2026 - 15:22

Malgré les blessures, Yakin se réjouit de disputer un

Malgré les blessures, Yakin se réjouit de disputer un "beau match"

Football    Actualisé le 12.11.2026 - 20:52

Le Fribourgeois Lutfi Dalipi portera les couleurs du Kosovo

Le Fribourgeois Lutfi Dalipi portera les couleurs du Kosovo

Football    Actualisé le 12.11.2026 - 22:25

L'Italie renverse la France, l'Espagne poursuit son sans-faute

L'Italie renverse la France, l'Espagne poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 12.11.2026 - 22:58

Ligue des nations: Johann Manzambi forfait pour les deux rencontres

Ligue des nations: Johann Manzambi forfait pour les deux rencontres

Football    Actualisé le 12.11.2026 - 11:37

Crystal Palace annonce le départ de Pierre Sage

Crystal Palace annonce le départ de Pierre Sage

Football    Actualisé le 12.11.2026 - 14:19

Brighton Labeau prolonge à Thoune

Brighton Labeau prolonge à Thoune

Football    Actualisé le 12.11.2026 - 15:22

Malgré les blessures, Yakin se réjouit de disputer un

Malgré les blessures, Yakin se réjouit de disputer un "beau match"

Football    Actualisé le 12.11.2026 - 20:52