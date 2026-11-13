Rieder et Zakaria titularisés dans l'axe, Embolo en pointe

Le sélectionneur Murat Yakin a titularisé Fabian Rieder et Denis Zakaria dans l'axe pour affronter la Slovénie ce soir (20h45). Breel Embolo a lui retrouvé sa place à l'avant-centre.

Dans ce onze attendu, la Suisse évoluera en 4-2-3-1. Absent lors du précédent rassemblement, Embolo reprend son poste à l'avant-centre en place de Zeki Amdouni, qui débutera sur le banc.

Derrière le joueur d'Atlanta, Rieder va suppléer Johan Manzambi aux côtés Dan Ndoye et Michel Aebischer. Pour l'aider dans sa tâche de remplacer Granit Xhaka, Zakaria - qui fêtera sa 70e cape - pourra s'appuyer sur l'expérimenté Remo Freuler au milieu de terrain.

En défense, Zachary Athekame et Sascha Bristschgi seront alignés respectivement sur les flancs droite et gauche, laissant Ricardo Rodriguez sur la touche. Enfin, Gregor Kobel fait son retour dans les cage de la Suisse, après avoir cédé sa place contre la Macédoine du Nord au Fribourgeois Yvon Mvogo.

Tout juste remis d'une maladie, Ruben Vargas et Winsley Boteli n'ont pas été retenus dans la liste de 23 joueurs de Yakin, qui fête son 70e match sur le banc de la Suisse. Tout comme le néophyte genevois Roggerio Nyakossi, qui devra attendre avant de fêter sa première apparition avec l'équipe nationale.

La Suisse débutera la rencontre face à la Slovénie ce soir dans la configuration suivante: Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Britschgi; Zakaria, Freuler; Aebischer, Rieder, Ndoye; Embolo.

/ATS