Mauricio Pochettino nommé entraîneur de Manchester United

L'Argentin Mauricio Pochettino est le nouveau coach de Manchester United. Le club anglais l'a annoncé vendredi, au lendemain du limogeage de Michael Carrick lié aux mauvais résultats des Red Devils.

Sélectionneur des Etats-Unis depuis 2024, le technicien âgé de 54 ans prendra ses fonctions mercredi prochain, soit à la fin de la trêve internationale, a précisé Manchester United dans un communiqué.

Le club vingt fois champion d'Angleterre traverse une zone de turbulences, une de plus, et occupe une inquiétante 18e place (sur 20), en position de relégable en Premier League. Il n'a gagné qu'une rencontre de championnat, fin août contre Ipswich, et trois seulement en 15 matches toutes compétitions confondues.

/ATS