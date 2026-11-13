L'équipe de Suisse M21 a remporté vendredi un premier match amical avec une équipe fortement rajeunie. La sélection d'Alex Frei s'est imposée 3-1 devant la Roumanie à Bellinzone.

Après l'échec lors des dernières qualifications pour l'Euro 2027, l'ASF mise désormais sur une nouvelle génération avec l'Euro 2029 comme objectif. Vendredi, Alex Frei a pu observer plusieurs joueurs issus de la nouvelle génération, nés en 2006 ou après.

Les trois buts suisses ont été inscrits par Mardochée Miguel, du Stade Nyonnais (3e), Emmanuel Tsimba, qui évolue en Belgique à Westerlo (54e) et Jamie Atangana, du Stade Lausanne-Ouchy (89e). C'est Cheveyo Tsawa, coéquipier de Yann Sommer au FC Bruges, qui portait le brassard de capitaine.

Les "nouveaux" Rougets disputeront un deuxième match amical lors de cette trêve internationale, lundi en Italie.

/ATS