La Suisse de retour dans l'élite de la Ligue des nations

L'équipe de Suisse a assuré l'essentiel en Ligue des nations vendredi à Maribor. Elle s'est contentée d'un nul 0-0 face à la Slovénie pour s'assurer de la tête de son groupe.

Les protégés de Murat Yakin ont donc obtenu ce qu'ils étaient venus chercher, à savoir le point qui leur manquait pour valider leur promotion en Ligue A. Mais en l'absence de leurs cadres Granit Xhaka et Johan Manzambi, ils n'ont pas réussi à prendre le jeu à leur compte face à des Slovènes agressifs sur le porteur du ballon, malgré une possession écrasante (72%).

Un résultat qui met fin à une série de quatre succès, alors que le sélectionneur fêtait son 70e match sur le banc et Denis Zakaria sa 70e sélection.

En première période, Dan Ndoye s'est procuré la première occasion du match à la 5e, manquant sa reprise de la tête devant la cage de Jan Oblak. La rencontre a ensuite été interrompue plusieurs minutes en raison d'un problème technique au niveau des radios du corps arbitral. Une durée suffisamment longue pour voir les staffs des deux équipes introduire plusieurs ballons pour occuper les joueurs.

Comme lors de la rencontre à Lucerne début octobre, les hommes de Cesar Bostjan se sont procuré leurs meilleures chances en contre-attaque. Danijel Sturm a plusieurs fois pris de vitesse les Helvètes, et a notamment été à l'initiative lors d'un but annulé pour hors-jeu à la 29e.

Face à une Slovénie repliée sur sa défense à cinq, Fabian Rieder (23e) puis Denis Zakaria (25e) ont poussé le portier slovène à se déployer, sans parvenir à le mettre en difficulté. Gregor Kobel a attendu la 29e avant de réaliser son premier arrêt.

Ndoye proche du 1-0

A la 44e, Oblak s'est encore montré décisif face au remuant Ndoye, qui a dû tirer d'un angle trop fermé pour inquiéter le gardien de l'Atlético. Venue pour chercher un cinquième succès consécutif, la Suisse aurait pu voir son adversaire prendre l'avantage à la 64e, lorsque Kobel a arrêté le ballon sur sa ligne.

A la 80e, Ndoye s'est procuré la plus grosse occasion du match en manquant le cadre pour quelques centimètres sur un centre de Zeki Amdouni, entré en jeu vingt minutes plus tôt. En remplaçant Ndoye à la 87e, Samuel Ballet a pu fêter sa première apparition avec la Suisse, tandis que Djibril Sow a lui célébré sa 60e cape en suppléant Michel Aebischer.

Lundi, la Suisse affrontera l'Ecosse à St-Gall pour conclure son année 2026 en beauté. Les Ecossais, qui ont dominé la Macédoine du Nord 2-1 à Hampden Park, devront l'emporter pour espérer ravir la 2e place à la Slovénie.

/ATS