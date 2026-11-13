Les Pays-Bas humilient la Grèce, l'Allemagne bat la Serbie

Les Pays-Bas ont réalisé le carton de la soirée dans le groupe A2 de la Ligue des nations. Les Oranje ont écrasé la Grèce 7-0 à Amsterdam, alors que l'Allemagne s'est imposée 3-1 en Serbie.

Equipe surprise de cette Ligue A lors de la précédente trêve internationale, la Grèce est durement retombée sur terre à la Johan Cruyff Arena. Elle est également tombée sur un Tijjani Reijnders des grands soirs: l'ancien milieu offensif de Manchester City exilé en Arabie saoudite a inscrit un triplé entre la 12e et la 33e.

Avec les buts de Crysensio Summerville (6e) et Jurrien Timber (40e), le score était déjà de 5-0 à la mi-temps. Les Néerlandais l'ont aggravé en deuxième période, Timber s'offrant un doublé (59e) avant le 7-0 signé Donyell Malen (61e).

L'Allemagne de Jürgen Klopp s'est quant à elle solidement imposée en Serbie. Un but contre son camp (3e) et une réussite de Florian Wirtz (14e) lui ont permis de rapidement mener 2-0. Le néophyte Brajan Gruda a marqué le 3-0 (50e), alors que Srdjan Babic a sauvé l'honneur pour la Serbie (56e).

Avant la sixième et dernière journée, les Pays-Bas sont en tête du groupe et quasiment assurés de se qualifier pour les quarts de finale. Ils ont trois points d'avance sur les Grecs et les Allemands. Les Oranje se rendront lundi à Berlin et la Grèce recevra la Serbie

/ATS