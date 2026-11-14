Onze ans après, Ronaldinho va rejouer, en D3 italienne

Plus d'une décennie après son dernier match, Ronaldinho va faire, à 46 ans, un inattendu retour sur les terrains. Il jouera dimanche avec Ravenne, ambitieux club de 3e division italienne.

"Je veux passer une belle journée, je suis content d'être là pour le début de cette belle histoire, le président rêve de quelque chose de grand pour Ravenne, en faire partie me rend heureux", a déclaré Ronaldinho à la chaîne de télévision Sky Sport vendredi soir.

"Je suis heureux, a insisté le Ballon d'or 2005. Revenir sur le terrain après tant de temps, c'est très beau, je suis là pour vivre un moment spécial de ma vie".

"Il y a quelques années déjà que j'ai arrêté de jouer, j'ai remporté tout ce dont j'avais rêvé. Maintenant j'ai 46 ans et j'ai tout vécu dans le football: c'est une opportunité complètement différente, je veux faire partie du rêve de mes amis qui travaillent pour Ravenne", a poursuivi le Brésilien, sacré champion du monde avec le Brésil en 2002 et sélectionné à 97 reprises (33 buts) sous le maillot de la Seleçao.

Beaucoup d'incertitudes accompagnent ce come-back. Dans quel état de forme se trouve celui dont l'hygiène de vie faisait tiquer certains de ses entraîneurs, même lors de ses meilleures années? Jouera-t-il d'autres matches d'ici le terme de la saison? Aura-t-il assez d'un entraînement, samedi, après son arrivée en Italie la veille, pour prendre ses repères avec ses nouveaux coéquipiers?

Titulaire d'entrée

Mais une certitude, et c'est l'entraîneur Andrea Mandorlini qui l'a annoncé: Ronaldinho débutera le derby contre Forli dimanche, comptant pour la 14e journée de Serie C, même si son dernier match officiel remonte à septembre 2015 avec le club brésilien de Fluminense.

Autre acquis, l'ancien joueur du Paris SG (2001-03), du FC Barcelone (2003-08) et de l'AC Milan (2008-11), au style de jeu imprévisible et à la personnalité solaire, n'a pas perdu de son pouvoir d'attraction: la rencontre se disputera à guichets fermés dans un stade d'une capacité habituelle de 5000 places, agrandi pour l'occasion avec une tribune provisoire de 1800 places baptisée "R10".

"L'objectif à terme, c'est de faire monter Ravenne en Serie A", a assuré Ignazio Cipriani, l'homme d'affaires italo-américain et propriétaire du club depuis 2024, derrière ce qui ressemble avant tout à un coup marketing.

Le club d'Emilie-Romagne n'a jamais connu l'élite et vise dans un premier temps un retour en Serie B, où il n'a plus évolué depuis 2008.

/ATS