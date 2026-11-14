L'Argentine battue par l'Uruguay pour sa première sans Messi

L'Argentine s'est inclinée 2-1 contre l'Uruguay vendredi. Il s'agissait de son premier match depuis la retraite internationale de Lionel Messi.

Un but contre son camp en seconde période du défenseur argentin Leonardo Balerdi, suivi d'une réalisation chanceuse du milieu uruguayen Maxi Araujo a scellé la défaite des vice-champions du monde 2026.

L'attaquant de l'Atlético Madrid Julián Álvarez a redonné espoir à l'Argentine en réduisant le score à la 73e minute, mais l'Uruguay a tenu bon pour décrocher une troisième victoire de rang pour son nouveau sélectionneur Diego Forlán.

Messi a disputé son dernier match avec l'Argentine en octobre, lors d'une émouvante victoire en match amical d'adieu contre le Bénin, mettant un terme à une carrière internationale ponctuée de 207 sélections et 125 buts.

Privée de son génie de 39 ans vendredi, l'Argentine a peiné à trouver la faille face à une équipe uruguayenne résiliente au cours de ce match amical.

/ATS