La Suisse a manqué de magie sans Manzambi

Sans briller, la Suisse a obtenu vendredi à Maribor un point qui lui suffit pour remonter en Ligue A de la Ligue des nations. Mais sans Johan Manzambi, le jeu helvète manque de magie.

L'équipe de Suisse n'a rien proposé de très réjouissant au stade Ljudski vrt. Défensivement, elle n'a concédé que très peu d'occasions, mais n'en a guère créé offensivement non plus. En toute logique, la rencontre s'est soldée par un score nul et vierge.

Cela n'a pas empêché Murat Yakin de se montrer "très heureux et fier" après son 70e match à la tête de l'équipe nationale. Sa formation a décroché l'unique point dont elle avait encore besoin pour remonter dans l'élite de la compétition.

"Les attentes étaient évidemment immenses. La pression était là pour remonter. Nous sommes allés au bout, et c'est mérité", a déclaré Yakin, satisfait d'avoir obtenu juste ce qu'il était venu chercher.

Beaucoup de possession, peu de créativité

Face à la Slovénie, la Suisse a monopolisé le ballon, affichant 72% de possession au total et réussissant 803 passes, soit plus du double de la Slovénie (317). L'équipe de Murat Yakin n'a toutefois pas réussi à capitaliser sur sa supériorité technique.

"Ce n'était évidemment pas facile. Ils étaient très organisés, et par moments, ils se retrouvaient à près de dix dans leur propre moitié de terrain, voire dans leur propre surface de réparation." Dans l'ensemble, son équipe a cependant livré une prestation aboutie à ses yeux. "Nous savions ce qui nous attendait, à savoir beaucoup d'intensité, une bonne organisation et des transitions rapides."

Sur le terrain, ce n'est visiblement pas le chef d'orchestre Granit Xhaka qui a fait le plus défaut, mais bien Johan Manzambi. Le Genevois de 21 ans, étincelant avec l'équipe nationale lors de la Coupe du monde, est devenu incontournable dans le dispositif de Yakin. Lorsqu'il n'est pas là, son absence se fait cruellement sentir comme cela était le cas dans la fraîcheur slovène.

Aucun autre joueur suisse ne sait s'imposer avec autant d'aisance entre les adversaires que Manzambi, aucun n'amène autant de créativité que le milieu d'Aston Villa, et aucun ne se déplace aussi intelligemment entre les lignes. De fait, est-il désormais devenu aussi indispensable au système de Yakin que Xhaka?

L'importance de Manzambi

Si le sélectionneur national élude la question, il ne tarit pas d'éloges sur son précieux milieu de terrain. D'entrée, il a été impressionné de voir avec quelle aisance et quelle confiance en lui il a fait ses premiers pas avec la Suisse.

"L'an dernier en Amérique, il a tout de suite marqué les esprits lors du match contre les Etats-Unis: un but, une passe décisive, et surtout la manière dont il l'a marqué." De plus, Manzambi a un caractère admirable. "Et il a une envie d'aller vers l'avant comme presque aucun autre joueur. Cela le rend extrêmement précieux pour notre équipe."

Lundi à Saint-Gall contre l'Ecosse, Manzambi manquera à nouveau à l'appel, heureusement sans conséquence au vu de l'absence d'enjeu. Mais lorsque les choses sérieuses reprendront en mars lors des qualifications pour l'Euro, la Suisse ne pourra plus se passer de son meilleur joueur offensif.

/ATS