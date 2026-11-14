Le FC Bassecourt s’enrhume dans la course au maintien

Le FC Bassecourt encaisse une défaite douloureuse dans la lutte pour le maintien en 1re Ligue. Les footballeurs vadais ont perdu 3-2 ce samedi après-midi aux Grands-Prés face à Zoug, un adversaire direct dans cette course contre la relégation. Sur son terrain passablement bosselé, le FCB était mené 2-0 à la mi-temps. Il a encaissé l’ouverture du score au quart d’heure de jeu. Les visiteurs ont même doublé la mise quinze minutes plus tard grâce à un lob magnifique de 40m de Dein Barreiro.





Le doublé insuffisant de Kisisa

Dominateurs dans le jeu face à un bloc zougois compacte, les Jurassiens ont réussi à revenir dans la partie. Dès le retour du thé, Nathan Kisisa a profité du bon travail de Moustapha Trousseau dans la surface pour pousser le ballon dans la cage. L’attaquant s’est même offert un doublé. Il a égalisé à la 78e en déviant de la poitrine un centre de Nolan Erard. Hélas pour les Vadais, les Zougois ont inscrit le 3-2 à la 82e sur une frappe croisée de l’extérieur de la surface.

Au classement, Bassecourt est 14e et premier non-relégable. Il pourrait même glisser sous la barre en cas de victoire de Black Stars dimanche face à Buochs. Les hommes d’Anthony Sirufo termineront le 1er tour du championnat samedi prochain à Muri-Gümligen. /nmy