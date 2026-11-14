Le Portugal fessé par le Danemark

L’après-CR7 commence mal pour le Portugal. A Braga, le onze de Jorge Jesus a été fessé par ...
Le Portugal fessé par le Danemark

Sombre soirée à Braga pour Jorge Jesus et le Portugal.

Photo: KEYSTONE/EPA/HUGO DELGADO Photo: KEYSTONE/EPA/HUGO DELGADO

L’après-CR7 commence mal pour le Portugal. A Braga, le onze de Jorge Jesus a été fessé par le Danemark pour sa première rencontre après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo.

Victorieux de ses quatre premiers matches dans cette Ligue des Nations, le Portugal a été battu 4-1 par le Danemark. Auteur d’un doublé pour le 2-0 et le 3-0, l’attaquant du Napoli Rasmus Hojlund a été l’homme du match.

Dans les rangs portugais, aucun élément n’a surnagé à l’image de l’ex-Bâlois Renato Veiga, en grande souffrance face à Hojlund. Le but de l’honneur de Bernardo Silva tombé dans le temps additionnel n’a pas vraiment adouci le courroux du public de Braga qui n’avait sans doute jamais imaginé assister à un tel désastre.

Cette lourde défaite ne remet bien sûr pas en question la qualification du Portugal pour les quarts de finale. Mais mardi face aux Pays de Galles, battu 3-1 en Norvège plus tôt dans la journée, une réaction sera impérative pour ne pas basculer dans la crise.

/ATS


 

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