Genève se reprend, Lausanne se rate

Malmené par Berne aux Vernets samedi soir en National League, Genève s'est bien repris dimanche à Kloten en s'imposant 5-3. A Ambri, Lausanne s'est incliné 4-0.

Chercher une logique dans le championnat de Suisse peut ressembler à un sacré défi. Prenons Genève et Kloten par exemple. Opposés dimanche dans la banlieue zurichoise, les deux équipes avaient connu des destins différents la veille. A Fribourg, les Aviateurs avaient livré un très bon match pour l'emporter 4-2. Aux Vernets, les Aigles avaient eux subi la loi de Berne 5-2.

A la lecture de ces résultats, on pouvait s'attendre à un match équilibré. Eh bien non, parce que Genève a converti ses occasions avec une chance insolente. A un moment donné, les joueurs de Sam Hallam avaient inscrit quatre buts sur...cinq tirs! Quand Michael Liniger a pris son temps mort après le 3-1 d'Ignatavicius à la 30e, il n'a fallu que 74 secondes à Vesey pour marquer le 4-1...

Emmené par ses étrangers, Genève pensait alors s'éviter une rencontre disputée avec quatre longueurs d'avance. Mais en 39 secondes à la 42e, les Zurichois ont inscrit deux buts et le GSHC a dû resserrer les boulons. Sans un hors jeu des Aviateurs à la 59e, le score aurait pu être encore plus serré, mais les Aigles ont tenu bon.

LHC: reprise ratée

A Ambri, Lausanne a retrouvé la glace après un break de quinze jours. Reposés, les Vaudois ont en outre pu compter sur le retour de Czarnik. Mais en dépit de ces deux composantes, les Lausannois sont repartis bredouilles.

Les hommes de Geoff Ward ont pu dire au revoir à la perspective de ramener quelque chose de Léventine entre la 48 et la 49e. En 31 secondes, les Lions ont encaissé deux buts de Järventie et Heed. Pestoni avait ouvert le score à la 33e et Heim a conclu l'affaire dans la cage vide (58e). Et pour son prochain match, le LHC reçoit le leader Zurich jeudi soir. Désormais 11es avec 26 points, les Vaudois n'ont pas trop le droit à l'erreur.

/ATS