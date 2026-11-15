La Russie n'ira pas au Canada

C'est désormais officiel: le Championnat du monde M20 au Canada en fin d'année se déroulera sans la Russie. L'IIHF l'a annoncé dimanche.

"L'IIHF confirme que l'équipe de Russie M20 ne pourra pas participer au Championnat du monde en raison de la position officiellement communiquée par le gouvernement canadien et des restrictions annoncées", peut-on lire dans le communiqué.

Le Canada, en tant qu’hôte du Mondial M20, avait annoncé qu’il ne délivrerait pas de visas à la sélection russe. Plusieurs nations, dont la Suisse, avaient par ailleurs annoncé qu’elles ne joueraient pas contre la Russie. La fédération internationale a indiqué que le Canada resterait l’hôte du tournoi.

Les Russes réagissent

La Fédération russe de hockey sur glace (RIHF) a réagi et exprimé sa vive protestation contre cette décision "inacceptable et illégale".

La décision de l’IIHF a été prise uniquement pour des raisons politiques, en violation d’une décision contraignante et en vigueur du Tribunal arbitral du sport (TAS), selon laquelle l’IIHF doit autoriser les équipes nationales russes à participer aux compétitions internationales, ainsi que d’un accord entre l’IIHF et la RIHF, aux termes duquel la fédération internationale s’est engagée à appliquer immédiatement la décision du TAS, note la Russie dans son communiqué

L’exclusion de l’équipe nationale russe viole les principes juridiques fondamentaux, l’olympisme, le principe de non-discrimination, l’égalité entre les athlètes et l’intégrité des tournois internationaux.

En collaboration avec le Comité olympique russe, la RIHF fera appel au CIO afin de résoudre cette situation inacceptable. La RIHF engagera toutes les voies juridiques disponibles afin d’assurer l’application de la décision du TAS, le rétablissement des droits des athlètes russes et la réparation du préjudice causé.

L'Allemagne inquiète

Le débat a été déclenché par une décision du TAS, qui a décidé fin octobre de lever la suspension des équipes russes de hockey sur glace malgré la poursuite de la guerre d'agression contre l'Ukraine. On ignore encore quelles seront les conséquences de cette décision du TAS sur le Mondial 2027 en Allemagne.

Le gouvernement allemand estime qu’il serait "impossible" d’organiser cette compétition si la Russie y participait. Plusieurs pays, à l’instar de la Finlande, championne du monde en titre, ne souhaitent pas affronter les Russes.

/ATS