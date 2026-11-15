Les Etats-Unis en finale face au Canada

Les Etats-Unis, tenants du titre et champions olympiques, se sont qualifiés pour la finale ...
Les Etats-Unis en finale face au Canada

Le Canada retrouvera les Etats-Unis en finale du Mondial dames.

Photo: KEYSTONE/EPA/IDA MARIE ODGAARD Photo: KEYSTONE/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Les Etats-Unis, tenants du titre et champions olympiques, se sont qualifiés pour la finale du Mondial féminin au Danemark. Les Américaines ont écarté la Finlande 5-0 en demi-finale dimanche.

Dans la deuxième demi-finale, le Canada, détenteur du record de titres mondiaux, a battu la Suède 3-0. Tout autre scénario qu'un nouveau duel nord-américain en finale lundi soir (19h00) aurait été une immense surprise.

Sur les 24 finales d'un Championnat du monde disputées jusqu’à présent, les États-Unis et le Canada se sont affrontés à 23 reprises. La seule exception remonte à 2019, lorsque les Américaines s’étaient imposées face à la Finlande en finale. Le Canada a remporté 13 médailles d’or à ce jour, contre 11 pour les États-Unis.

/ATS


 

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