Les Etats-Unis en finale face au Canada

Les Etats-Unis, tenants du titre et champions olympiques, se sont qualifiés pour la finale du Mondial féminin au Danemark. Les Américaines ont écarté la Finlande 5-0 en demi-finale dimanche.

Dans la deuxième demi-finale, le Canada, détenteur du record de titres mondiaux, a battu la Suède 3-0. Tout autre scénario qu'un nouveau duel nord-américain en finale lundi soir (19h00) aurait été une immense surprise.

Sur les 24 finales d'un Championnat du monde disputées jusqu’à présent, les États-Unis et le Canada se sont affrontés à 23 reprises. La seule exception remonte à 2019, lorsque les Américaines s’étaient imposées face à la Finlande en finale. Le Canada a remporté 13 médailles d’or à ce jour, contre 11 pour les États-Unis.

/ATS