Nouveaux coups durs pour Fribourg. Les attaquants suédois Marcus Sörensen et Jacob De la Rose rejoignent l'infirmerie.

Touchés contre Kloten, les deux Scandinaves prennent place dans l'importante infirmerie des Dragons. On y retrouve déjà Glauser, Nemeth, Streule, Marchon, Walser et Nicolet.

Sörensen, top scorer, manquera quatre à six semaines de compétition, selon le directeur sportif Gerd Zenhäusern dans les colonnes de La Liberté. Toujours dans le même média, on apprend que De la Rose ne reviendra pas lui avant le 5 décembre.

Fribourg va disputer cinq matches en sept jours (Rapperswil, Ajoie, Zurich, Zoug et Lugano) dès vendredi.

/ATS