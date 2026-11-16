Valentin Nussbaumer : « De longues réflexions »

Valentin Nussbaumer ne veut toutefois pas brûler les étapes et veut contribuer au redressement du HC Davos qui ne pointe actuellement qu’au 10e rang du classement de National League, un point derrière le HC Ajoie après sa défaite de samedi dans le Jura. L’attaquant jurassien est toutefois convaincu que les Grisons disposent des armes pour remporter le titre cette saison. Un certain manque d’automatismes et des blessures récurrentes plombent pour l’heure les performances des Davosiens, selon Valentin Nussbaumer. Ce dernier est toutefois convaincu que les Alémaniques redresseront la barre, lui qui espère quitter les Grisons par la grande porte au terme de cette saison. /mle-rce