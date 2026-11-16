Valentin Nussbaumer : « De longues réflexions »

Valentin Nussbaumer traversera la Suisse, non sans garder ses ambitions élevées. Le hockeyeur jurassien de 26 ans s’est engagé avec Genève pour la prochaine saison de National League. Après six exercices passés à Davos, il rejoindra donc les bords du Lac Léman, après « de longues réflexions ». « Ce n’était rien à voir avec le hockey. C’était vraiment personnel. C’était l’envie de voir autre chose et de retourner en Suisse romande. (…) Dans chaque chapitre nouveau, tu progresses automatiquement et c’est ce que je veux », note le Vadais qui insiste sur le fait qu’il voulait rejoindre une équipe ambitieuse.
Valentin Nussbaumer : « Envie de voir autre chose. »
Valentin Nussbaumer ne veut toutefois pas brûler les étapes et veut contribuer au redressement du HC Davos qui ne pointe actuellement qu’au 10e rang du classement de National League, un point derrière le HC Ajoie après sa défaite de samedi dans le Jura. L’attaquant jurassien est toutefois convaincu que les Grisons disposent des armes pour remporter le titre cette saison. Un certain manque d’automatismes et des blessures récurrentes plombent pour l’heure les performances des Davosiens, selon Valentin Nussbaumer. Ce dernier est toutefois convaincu que les Alémaniques redresseront la barre, lui qui espère quitter les Grisons par la grande porte au terme de cette saison. /mle-rce