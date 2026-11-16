Les Etats-Unis ont décroché leur douzième titre au Mondial féminin. Les Américaines ont battu le Canada 6-2 en finale lundi au Danemark.

Les Canadiennes ont certes pris l'avantage en début de match, mais les Américaines ne se sont pas laissé déstabiliser, elles qui se retrouvaient menées pour la première fois dans ce tournoi. En marquant six buts, elles ont complètement renversé la situation.

Hilary Knight a inscrit deux buts dans cette finale; avec neuf réussites, l'Américaine a été la meilleure buteuse du tournoi. Sa coéquipière et défenseure Caroline Harvey a été élue meilleure joueuse; avec six buts et dix passes décisives, elle a terminé en tête du classement des meilleures marqueuses.

Malgré ce 12e titre américain, les Canadiennes ont toujours le record du nombre de sacres, avec 13 médailles d'or. Sur les 25 finales d'un Championnat du monde disputées jusqu’à présent, les États-Unis et le Canada se sont affrontés à 24 reprises.

La Suède prend le bronze

La Suède s’est elle imposée 2-1 après tirs au but face à la Finlande lors du match pour la troisième place. Les Suédoises avaient éliminé la Suisse 1-0 en quart de finale.

Les Suissesses ont terminé le tournoi à la 6e place. Aucune joueuse de l'équipe nationale n’a intégré l’équipe "all-star" cette fois-ci: au poste de gardienne, l’Autrichienne Selma Luggin a été préférée à la Suissesse Saskia Maurer, qui avait pourtant été désignée meilleure gardienne lors des Jeux olympiques en février.

/ATS