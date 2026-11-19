Malgré des points inscrits par Timo Meier et Nico Hischier, les New Jersey Devils ont concédé une défaite mercredi en NHL. Ils ont été battus 3-2 à domicile par les Canadiens de Montréal.

Timo Meier a joué un rôle déterminant dans les deux buts des Devils et a été désigné troisième étoile de la rencontre. Il a été à l'origine du 1-0 de Luke Evangelista (11e) avec une passe parfaitement dosée depuis l'arrière du but. Et c'est lui-même qui a inscrit le but du 2-1 (15e). L'attaquant appenzellois a reçu le puck dès son retour du banc des pénalités avant d'aller battre le gardien de Montréal Jacob Fowler.

C'est la deuxième fois de la saison que Timo Meier termine un match avec deux points au compteur. Il totalise désormais cinq buts et six passes décisives, en 22 matches.

Le capitaine valaisan des Devils Nico Hischier a quant à lui été crédité de la deuxième passe décisive sur le 1-0, alors que défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a quitté la glace avec un bilan de -1.

Mais c'est bien Montréal qui a eu le dernier mot mercredi à Newark. Après avoir égalisé pour la deuxième fois grâce à Nick Suzuki à 42 secondes de la fin de la première période, le CH a fait la différence dans le dernier tiers-temps, via Jake Evans (47e).

Les Devils ont ainsi subi leur septième défaite de la saison, pour 15 victoires. Ils occupent toujours la deuxième place de la division Métropolitaine, à quatre points des Carolina Hurricanes, vainqueurs de la dernière Stanley Cup.

/ATS