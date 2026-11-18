Alors que le HC Ajoie va défier Zoug ce mercredi soir en National League, le gardien des Vouivres porte un regard sur les 1'000 matches joués par Leonardo Genoni, son ancien coéquipier, dans l’élite du hockey suisse.
« C’est un numéro exceptionnel. » Tim Wolf ne cache pas son admiration face au cap atteint samedi par son ancien coéquipier Leonardo Genoni. Le gardien de Zoug a disputé le 1’000e match de sa carrière en National League. C’est un chiffre inédit pour un gardien dans l’élite du hockey sur glace suisse. Un chiffre qui est appelé à grossir encore puisque le Zurichois a prolongé, cet été, son contrat de trois ans, soit jusqu’au printemps 2030. Le 1’001e match pourrait être pour ce mercredi soir à l’occasion de la visite du HC Ajoie en terre alémanique (duel à vivre en direct sur RFJ dès 19h30).
Tim Wolf : « Il est le meilleur. »
De retour dans le Jura après deux années passées à Zoug, Tim Wolf a pu côtoyer de près Leonardo Genoni. Il décrit le cerbère zurichois comme un grand professionnel, que ce soit sur la glace ou à la salle de force. « C’est pour cela qu’il n’est jamais blessé, malgré son âge », lâche le numéro 1 du HC Ajoie. À 39 ans, Leonardo Genoni est un véritable passionné de son sport, « toujours heureux de pouvoir jouer et s’entraîner ». Sa grande force ? Sa vision du jeu, selon Tim Wolf. « Il sait avant tout le monde ce qu’il va se passer sur la glace », souffle le portier ajoulot. De quoi faire du gardien de l’équipe de Suisse « le meilleur » aux yeux de son ancien coéquipier. /msc