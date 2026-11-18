De retour dans le Jura après deux années passées à Zoug, Tim Wolf a pu côtoyer de près Leonardo Genoni. Il décrit le cerbère zurichois comme un grand professionnel, que ce soit sur la glace ou à la salle de force. « C’est pour cela qu’il n’est jamais blessé, malgré son âge », lâche le numéro 1 du HC Ajoie. À 39 ans, Leonardo Genoni est un véritable passionné de son sport, « toujours heureux de pouvoir jouer et s’entraîner ». Sa grande force ? Sa vision du jeu, selon Tim Wolf. « Il sait avant tout le monde ce qu’il va se passer sur la glace », souffle le portier ajoulot. De quoi faire du gardien de l’équipe de Suisse « le meilleur » aux yeux de son ancien coéquipier. /msc