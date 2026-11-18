Troisième de National League, Ambri-Piotta devra se passer d'Inti Pestoni pendant plusieurs semaines.

Comme l'a annoncé le club léventin, l'attaquant s'est blessé au haut du corps dimanche dernier lors du match à domicile contre Lausanne (4-0).

Auteur de 7 points en 12 matches cette saison, Inti Pestoni subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Le Tessinois de 35 ans devrait être de nouveau disponible pour son équipe après la trêve internationale, à partir de la mi-décembre.

/ATS