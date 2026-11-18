La marche était trop haute pour le HC Ajoie. Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 3-0, mercredi soir, à Zoug, en National League de hockey sur glace. Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, parfois ultra-dominateurs, les Taureaux de Suisse centrale ont justifié leur statut de cadors du championnat. A 5 contre 5, le HCA n'aura presque pas existé et le score aurait pu être bien plus sévère sans un excellent Antoine Keller. Ajoie devra rapidement digérer puisqu'il défie Lugano et Fribourg vendredi et samedi, deux équipes qui sont à égalité avec les Jurassiens au classement. Développement suit./mle