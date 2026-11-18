Fribourg-Gottéron s'est qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. Mercredi à domicile, les Dragons ont fait match nul 3-3 contre Genève lors du match retour des 8es de finale.

Même si rien n'est jamais joué avant le coup de sirène final, ce match retour s'apparentait quand même à du remplissage étant donné le succès 6-1 des Dragons à l'aller aux Vernets. Et compte tenu de la surcharge d'efforts engendrés par la Coupe d'Europe, Sam Hallam n'était certainement pas au centième dessous de ne pas passer un tour de plus.

Il faut dire que les infirmeries sont plus que bien remplies de part et d'autre. Pour compenser l'absence de Marcus Sörensen, Roger Rönnberg a placé Cecekovas avec Borgström et Reber. Le coach suédois a aussi appelé le jeune Oskar Rogl, un jeune Slovène de 18 ans qui évolue avec l'équipe M21 et qui a inscrit 12 buts en 21 rencontres.

Vesey a ouvert le score à la 3e, puis Johnson a égalisé à la 36e. Sauf que 50 secondes plus tard, Ignatavicius a redonné l'avantage aux Aigles. Puljujärvi a inscrit le 3-1 à la 55e. Dans la dernière minute, Bertschy (dans la cage vide) et Rathgeb ont pu niveler la marque.

Fribourg s'est donc rajouté deux matches au minimum. Les Dragons affronteront Skelleftea début décembre puis deux semaines plus tard. La partie contre Lausanne agendée le 16 décembre sera de fait reportée au mercredi 13 janvier.

/ATS