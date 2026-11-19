Le HC Franches-Montagnes tente l’électrochoc pour son équipe réserve. Le club taignon a annoncé mercredi soir que Peter Oppitz n’est plus l’entraineur de la garniture de 2e ligue de hockey sur glace. Il motive sa décision par « un début de saison décevant et des résultats insatisfaisants ». La réserve du HCFM est actuellement dernière du championnat. Elle n’a engrangé qu’une victoire en neuf matches et compte trois points de retard sur la barre, en ayant disputé une rencontre de plus que le CP Fleurier.

L’intérim est assuré par le responsable du mouvement junior Loïc Lachat et Cédric Houlmann. Ils seront à la barre ce vendredi pour la réception du HC Vendlincourt, 5e à six longueurs des Taignons. Le HC Franches-Montagnes indique être « dès à présent à la recherche d’un entraineur pour mener l’équipe jusqu’au terme de la saison ». /comm-nmy