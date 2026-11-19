Le HC Franches-Montagnes ne lâche rien. Malmené par Lyss, une équipe de bas de tableau, l’équipe jurassienne a fini par s’imposer 4-3 après prolongation, ce mercredi, dans le championnat de MyHockey League. Les Taignons ont mené 1-0, puis 2-1 dans cette rencontre grâce à leur capitaine Mathieu Brahier, puis à leur ailier Karim Bouchareb. Dans une rencontre hachée, les visiteurs sont parvenus à rétablir la parité juste avant de prendre le deuxième thé.

Lyss a ensuite profité de l’indiscipline franc-montagnarde pour prendre les devants pour la première fois de la soirée en marquant à 5 contre 3 (52e). Le HCFM a tenu en infériorité numérique dans les dernières minutes, avant le feu d’artifice final. A 1’13’’ de la fin du match, l’entraîneur jurassien Gary Sheehan a sorti son gardien Hugo Cerviño au profit d’un sixième joueur de champ. Bien lui en a pris : 48 secondes plus tard, à 25 secondes de la sirène, Franches-Montagnes a arraché l’égalisation grâce à Lee Roberts. En prolongation, c’est l’ancien Chaux-de-Fonnier Jaison Dubois qui a permis aux Taignons d’exulter, lui qui disputait son premier match sous les couleurs du HCFM. Les Jurassiens sont 6es du classement avant d’accueillir l’avant-dernier, les Pikes d’Oberthurgau, samedi à Saignelégier. /mle