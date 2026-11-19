Les images ont alimenté de nombreux débats et fait couler beaucoup d’encre. Le 16 octobre, Daniel Carr a envoyé un coup de poing au visage de Gaëtan Haas lors d’une bagarre en marge de la rencontre entre le HC Bienne et le HC Ajoie. Le Seelandais s’est relevé péniblement et a rejoint les vestiaires. L’attaquant du HCB souffre d’une commotion après le geste violent du Canadien du HC Ajoie et il n’a toujours pas repris la compétition. Daniel Carr, lui, a écopé de sept matches de suspension qu’il a purgés avant de revenir au jeu ce mercredi à Zoug.





« La période que je viens de vivre a été difficile »



Pour la première fois depuis cette altercation violente, le Canadien s’est confié. Au terme de la rencontre de mercredi, il s’est montré touché par la situation : « La période que je viens de vivre a été difficile et je ne veux pas trop en parler. J’espère surtout que Gaëtan Haas va bien. C’est une mauvaise situation, je n’avais pas l’intention de le blesser et j’espère vraiment qu’il va bien », a-t-il déclaré au micro de RFJ.

Par ailleurs, le Canadien a tenu à saluer le travail du staff ajoulot qui l’a maintenu en forme durant ce mois sans compétition. Daniel Carr a aussi assuré qu’il prenait son pied dans le Jura : « J’aime énormément jouer avec ce groupe, passer du temps avec mes coéquipiers. Je me sens comme si j’avais dix ans de moins et c’est pour ça que j’ai autant de plaisir », a-t-il reconnu à l’issue de la défaite 3-0 du HCA à Zoug. /mle