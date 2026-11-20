Le Lightning du défenseur biennois Janis Moser a mis fin à l'impressionnante série de Connor McDavid en NHL. Tampa Bay s'est imposé 3-1 jeudi à domicile face aux Edmonton Oilers.

En tête du classement des compteurs de NHL avec 55 points, McDavid est resté muet pour la première fois de la saison. Le capitaine d'Edmonton avait inscrit au moins un point lors de chacune de ses 23 premières rencontres. Sa série constituait, à égalité avec celle de Wayne Gretzky lors de la saison 1988/89, la quatrième meilleure entame de saison de l'histoire de la ligue.

Pour Tampa Bay, John Carlson, Ilya Mikheyev et Nikita Kucherov ont trouvé le chemin des filets, tandis que son gardien Andrei Vassilevski a pour sa part repoussé 23 tirs. Edmonton, qui restait sur six victoires consécutives, a ainsi concédé sa première défaite à l'extérieur dans le temps réglementaire cette saison.

Fiala et Suter également victorieux

Hormis Moser, deux autres Suisses ont connu le succès sur la glace sans marquer ou délivrer de passe décisive. Kevin Fiala s'est imposé avec les Los Angeles Kings (4-3 tab face aux Toronto Maple Leafs), tout comme Pius Suter avec les St. Louis Blues (6-3 contre les Pittsburgh Penguins).

De son côté, le Grison Nino Niederreiter a encore été laissé de côté (surnuméraire) lors du succès 4-3 ap à domicile des Winnipeg Jets contre les New York Islanders. Toujours blessé, le natif d'Olten Lian Bichsel n'a pas non plus joué lors de la victoire 4-3 aux tirs au but des Dallas Stars à Las Vegas.

/ATS