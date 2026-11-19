Erik Brännström s'inscrit dans la durée à Lausanne. Le défenseur suédois de 27 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2031.

Arrivé la saison passée, le Suédois est immédiatement devenu la pierre angulaire du LHC. En 51 matches, il a marqué 19 buts pour 43 points.

Il n'a joué que sept matches cette saison en raison d'une blessure à la suite d'une charge du Servettien Jesse Puljujärvi. Il devrait retrouver la glace tout bientôt mais n'était pas encore prêt pour le match de jeudi contre Zurich.

Le défenseur suédois possédait un contrat jusqu'en 2028. Seulement il s'est rapidement imposé comme le meilleur arrière de Suisse et Lausanne n'a pas souhaité le voir céder aux chants d'autres sirènes.

/ATS