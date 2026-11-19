Lausanne se rapproche de la zone critique. Jeudi, les Vaudois se sont inclinés à domicile 5-2 face à Zurich, alors qu'ils menaient 2-0.

Le LHC n'est pas une équipe en confiance et cela s'est vu. Surtout contre une formation zurichoise qui réussit tout ou presque ce qu'elle entreprend. Lausanne a commencé ce match de manière assez idéale. Geoff Ward avait décidé de placer Rüegsegger avec Suomela et Oksanen, déplaçant Riat avec Czarnik et Kurashev.

Cette configuration a payé puisque Suomela a pu ouvrir le score à la 7e sur des assists de ses deux compères. A la 12e, les fans vaudois ont dû penser que le sort s'acharnait contre leur équipe favorite lorsque Czarnik s'est rendu coupable d'une faute sur Andrighetto. Et après visionnage des images, les arbitres ont décidé de renvoyer l'Américain du LHC au vestiaire. Une décision plutôt sévère, Andrighetto trébuchant avant le coup de canne de Czarnik.

Solide ces derniers temps, le box-play du LHC a tenu bon. Mieux, à 45 secondes de la fin du premier tiers, Zehnder a pu doubler l'avance des Lausannois, en power-play.

Seulement Zurich n'est pas le leader incontestable du championnat pour rien. A la 24e, Balcers a pu brûler la politesse à l'arrière-garde vaudoise pour la réduction du score. Et 25 secondes plus tard, c'est Riedi qui a égalisé d'un lancer dans un angle très fermé qui a surpris Kevin Pasche.

Plutôt discipliné au cours des quarante premières minutes, le LHC a choisi l'un des pires moments pour concéder deux pénalités. Et les ZSC ont fait fructifier ces situations favorables en marquant par deux fois par Lehtonen à 5 contre 3 (48e) et Knak à 5 contre 4 (49e). Le 4-2 est symptomatique d'une équipe qui vit bien avec Malgin qui tire dans le dos de Knak sans que le buteur fasse un jeu avec sa crosse. Le 5-2 de Balcers à la 57e a mis fin aux maigres espoirs vaudois. Et une question demeure: où sont les leaders de cette équipe de Geoff Ward?

Le LHC stagne à la 11e place et va peut-être devoir se passer des services de Caggiula dimanche à Genève pour le derby lémanique. Le Canadien est sorti blessé face à Zurich à la suite d'une charge de Berni.

/ATS