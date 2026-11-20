Ambri-Piotta a mis sous contrat Juho Markkanen à partir de la saison 2026/27 jeudi. Le gardien au bénéfice d'une licence suisse a signé une entente de deux ans avec le club de National League.

Âgé de 24 ans, Markkanen porte actuellement les couleurs de Viège en deuxième division suisse, qu'il quittera au terme du championnat en cours. Le fils de l'ancien portier de Zoug Jussi Markkanen a été sélectionné au 4e tour de la draft de NHL par les Los Angeles Kings en 2020 (112e position).

Par cet engagement jusqu'en 2029, Ambri réagit au départ annoncé de Philip Wüthrich. Le Bernois de 28 ans quittera le club à l'échéance de son contrat, soit à la fin de la présente saison.

/ATS