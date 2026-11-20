Le HC Ajoie devra se passer des services de Julius Honka pour ses deux matches du week-end. Le défenseur finlandais est suspendu pour les rencontres de ce vendredi à Lugano et samedi face à Fribourg. Il a écopé de cette sanction à la suite d’une charge à la tête d’un joueur de Zoug mercredi soir dans le championnat de National League. La fédération suisse de hockey sur glace l’a indiqué vendredi. Julius Honka devra également payer une amende de 3'900 francs. Il pourra faire son retour au jeu mardi à l’occasion d’un déplacement à Langnau. /comm-msc
Deux matches contre Julius Honka
Le défenseur finlandais du HC Ajoie est sanctionné pour une charge à la tête lors du duel de ...
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