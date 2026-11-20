Daniel Carr devra répondre de ses actes devant la justice bernoise. Le Ministère public du Jura bernois-Seeland a annoncé jeudi qu'il avait ouvert une procédure pénale dans un communiqué. Le joueur du HC Ajoie est poursuivi pour tentative de lésions corporelles graves.

Il s'agit d'une procédure ouverte d'office, précise l'institution pénale, qui a confié un mandat d'enquête à la Police cantonale bernoise. Elle fait suite à une bagarre survenue lors de la rencontre de National League de hockey sur glace du 16 octobre dernier, lors de laquelle Daniel Carr avait asséné un coup de poing à la tête du centre du HC Bienne Gaëtan Haas.

Les deux hockeyeurs ont été entendus, et d'autres auditions sont prévues, a indiqué le Ministère public. Pour mémoire, l'attaquant canadien avait écopé de sept matches de suspension, et a retrouvé la glace mercredi à Zoug au terme de la sanction. De son côté, Gaëtan Haas n'a plus rejoué depuis cet incident en raison de la commotion cérébrale causée par ce coup. /ats-emu