La soirée fut riche en buts samedi en NHL entre St. Louis et New Jersey. Les Blues de Pius Suter ont battu les Devils du trio helvétique Hischier/Meier/Siegenthaler 9-6.

Si Pius Suter a pu se satisfaire du résultat final, sa soirée n'en fut pas moins compliquée. Le centre zurichois a terminé la partie avec un bilan de -3. Mais c'est le capitaine des Devils Nico Hischier qui affiche le pire différentiel au terme de ce match, avec un -4 peu flatteur.

Le centre valaisan a tout de même réussi un assist pour son 16e point de la saison. Son compère appenzellois Timo Meier (-3 samedi) a pour sa part inscrit un but, pour son 7e point dans ses six dernières sorties, alors que le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a réalisé un assist.

Cette rencontre a été riche en rebondissements. Les Blues, emmenés par Jake Neighbours (5 assists, record de la franchise égalé), menaient ainsi 4-1 après 9'03 seulement. Les Devils ont pu revenir à 4-3 dès la 19e, puis à 5-4 à la 25e, avant de concéder à nouveau trois buts d'affilée pour se retrouver menés 8-4 à la 42e minute.

Un seul autre Suisse s'est illustré sur le plan offensif samedi. L'attaquant saint-gallois Kevin Fiala a réussi une passe décisive pour les Los Angeles Kings, lesquels se sont inclinés 4-2 à Ottawa. Il s'agit de son 2e point en cinq matches livrés depuis son retour de blessure.

/ATS