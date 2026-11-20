Battu mercredi à Zoug, le HC Ajoie a parfaitement réagi à Lugano vendredi. Les hommes de Ville Peltonen se sont imposés 3-2 après tirs au but dans un match qui opposait deux équipes à égalité de points à la huitième place du classement de National League. Dominé et mené en début de partie, le HCA a su réagir pour l’emporter. Développement suit/rce
Le HC Ajoie ramène la victoire de Lugano
Les hockeyeurs jurassiens ont pris le meilleur sur les Tessinois 3-2 après tirs au but.
RFJ
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Hockey • Actualisé le 20.11.2026 - 22:25