Fribourg a retrouvé la victoire en National League vendredi en battant Rapperswil 3-0. Genève-Servette a de son côté coulé à Zoug (7-1), alors qu'Ajoie s'est imposé aux tirs aux buts à Lugano (3-2).

Après quatre défaites consécutives en championnat - entrecoupées par la qualification pour les quarts de finale de la Champions League - les Dragons se sont remis sur le droit chemin face aux Lakers. Ils peuvent remercier pour cela leur "sniper" finlandais Henrik Borgström, auteur d'un doublé décisif.

Le Nordique a ouvert le score à la 14e minute en reprenant instantanément une excellente passe de Ludvig Johnson, dont la prolongation de contrat avait été annoncée en début de soirée. Sa reprise plein axe a surpris le portier de "Rappi" Melvin Nyffeler.

Borgström a doublé la mise à la mi-match, sur le deuxième power-play fribourgeois de la partie. Il a envoyé un tir du poignet précis depuis la gauche de la zone saint-galloise, ne laissant aucune chance à Nyffeler. Avec ce doublé, il totalise désormais 9 buts depuis le début de la saison régulière.

Les champions de Suisse en titre ont enfoncé le clou en fin de match, Thierry Schild trouvant la faille dans la cage vide (58e). Ils ont également offert à Ludovic Waeber, le successeur de Reto Berra, son premier blanchissage de la saison.

Deuxième tiers fatal à Genève

Eliminé par Fribourg en Coupe d'Europe, Genève-Servette n'a pas su rebondir en championnat. Pire, les Aigles ont coulé en Suisse centrale, sur la glace de Zoug, encaissant cinq buts lors du deuxième tiers-temps.

Matthew Verboon avait pourtant répondu à l'ouverture du score précoce de Grégory Hofmann (2e) en déviant un lancer lointain de Simon Le Coultre (9e). Mais Zoug a repris l'avantage après dix secondes de jeu de puissance à la 14e, via Andreas Wingerli.

Stéphane Charlin a encaissé trois autres buts entre la 24e et la 35e (Moverare, Senteler et Hofmann encore) avant de céder le filet à son remplaçant Joren van Pottelberghe. Mais ce dernier n'a tenu que 44 secondes avant de craquer à son tour devant Wingerli (35e). Lino Martschini a clos le festival zougois juste avant la deuxième pause (39e).

Ajoie ramène deux points du Tessin

Bien installé au milieu du classement, Ajoie a signé un nouveau succès, le troisième en quatre matches, sur la glace de Lugano (3-2, aux tirs aux buts). Les Vouivres ont bien réagi après avoir concédé l'ouverture du score dès la 3e minute, un but de Nick Shore en power-play.

Les Jurassiens sont revenus très forts après la première pause et c'est l'ex-Luganais Daniel Carr qui a égalisé d'un tir ultraprécis dans la lucarne de Niklas Schlegel. On ne jouait que depuis 17 secondes dans le deuxième tiers-temps.

Les Ajoulots ont ensuite attendu leur premier power-play pour prendre les devants, sur un tir parfait de Julius Nättinen, décalé par Anttoni Honka. Un but qui a bien failli leur suffire à ramener trois points du Tessin, mais Lugano a fini par égaliser en fin de match, à 6 contre 4 (59e Canonica).

Le HCA a toutefois eu le dernier mot après être passé tout proche de s'imposer en prolongation. Daniel Carr a marqué le premier penalty et Noah Patenaude est resté invaincu pour offrir la victoire à son équipe.

Dans les deux autres matches de la soirée, Berne a pris le meilleur sur Kloten (5-2) pour signer une quatrième victoire de rang et s'emparer de la deuxième place, à 13 points du leader Zurich. Langnau a de son côté résisté au retour d'Ambri-Piotta, s'imposant 6-4 après avoir mené 5-1.

/ATS